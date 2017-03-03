Шавкат Мирзиёев призвал к укреплению партнерства с ООН

- На встрече с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча 2 марта в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал ООН «более активно участвовать в происходящих в Узбекистане и всей Центральной Азии процессах».

Мирослав Енча прибыл в Ташкент по случаю 25-летия вступления Узбекистана в ООН. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам взаимодействия и обсудили перспективу расширения двусторонних отношений.

Президент Узбекистана подчеркнул важную роль ООН «в поддержании глобальной безопасности и стабильности, решении социально-экономических и экологических проблем, борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью, другими современными угрозами и вызовами", – сообщила пресс-служба узбекского президента.

Мирзиёев также выразил готовность принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года. Ранее в генассамблеях Узбекистан обычно представляли министры иностранных дел этой страны.