Шавкат Мирзиёев призвал к укреплению партнерства с ООН
- Узбекистан, политика
- 8:22, 03 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - На встрече с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча 2 марта в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал ООН «более активно участвовать в происходящих в Узбекистане и всей Центральной Азии процессах».
Мирослав Енча прибыл в Ташкент по случаю 25-летия вступления Узбекистана в ООН. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам взаимодействия и обсудили перспективу расширения двусторонних отношений.
Президент Узбекистана подчеркнул важную роль ООН «в поддержании глобальной безопасности и стабильности, решении социально-экономических и экологических проблем, борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью, другими современными угрозами и вызовами", – сообщила пресс-служба узбекского президента.
Мирзиёев также выразил готовность принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года. Ранее в генассамблеях Узбекистан обычно представляли министры иностранных дел этой страны.
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