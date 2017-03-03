В Узбекистане отменили сбор справок при оформлении недвижимости

- В Узбекистане упрощен порядок нотариального оформления сделок, связанных с недвижимым имуществом, сообщается на сайте Министерства юстиции.

В целях широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных нотариальных контор и повышения качества оказываемых населению услуг принято постановление правительства.

Согласно документу, в стране вводится в действие автоматизированная информационная система «Нотариус», предусматривающая автоматизацию процедур, связанных с осуществлением нотариальных действий, формирование единой базы данных по запрещениям отчуждения и аресту недвижимого имущества и автомототранспортных средств, а также оказание государственных услуг при осуществлении нотариальных действий путем межведомственного электронного взаимодействия.

Также, настоящим постановлением утверждено Положение о порядке нотариального удостоверения сделок купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества с применением межведомственного электронного взаимодействия.

Нотариальное удостоверение сделок купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества с применением межведомственного электронного взаимодействия будет осуществляться в городе Ташкенте – с 1 июля 2017 года, по всей территории Республики Узбекистан – с 1 июля 2018 года.

Ранее граждане должны были представить справки об отсутствии задолженности по налогам, коммунальным услугам и электрической энергии, а также сведение из кадастровой службы о принадлежности и составе зданий и сооружений. Сбор указанных справок занимал много времени граждан с посещением различных организаций. Для получения вышеуказанных справок гражданам необходимо было представить соответствующим организациям документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение, выписку из домовой книги, акт обследования внутридомовой системы, акт обследования и показания прибора учета и т.п.

Настоящим постановлением Правительства исключена практика сбора гражданами бумажных справок об отсутствии задолженности по налогам, коммунальным услугам, электрической энергии, а также справку о принадлежности и составе зданий и сооружений. Взамен установлен механизм, предусматривающий получение нотариусами соответствующей информации через систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.