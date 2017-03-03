Принцесса Саудовской Аравии стала редактором нового журнала Vogue Arabia

CA-NEWS (CA) - Главным редактором журнала Vogue Arabia стала принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз, которая приходится женой саудовскому принцу. Она известна своим увлечением модой и владеет сетью бутиков в Саудовской Аравии, сообщает Би-би-си.

Первый номер журнала Vogue Arabia выйдет в марте, который будет продаваться в странах Ближнего Востока, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Журнал сообщил, что на обложке первого номера арабской версии будет модель Джиджи Хадид, у которой есть палестинские корни. Хадид написала на своей странице в Instagram, что появление на первой в истории обложке Vogue Arabia значит для нее «целый мир».

Vogue представил два варианта обложки первого номера - на арабском и на английском языках. На них также две разные фотографии Хадид. На обеих фотографиях на модель накинут расшитый платок, закрывающий половину ее лица.

Vogue Arabia стал 22-й версией журнала, которая выпускается в мире. Сейчас уже запущен сайт Vogue Arabia, который выходит на английском и арабском языках.

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз — жена саудовского принца Султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, владелец бутиков D’NA в Эр-Рияде и Дохе. В 2014 и 2015 году Абдулазиз включалась в BoF 500 — список 500 людей, формирующих индустрию мировой моды, по версии The Business of Fashion.