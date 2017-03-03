РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Принцесса Саудовской Аравии стала редактором нового журнала Vogue Arabia

CA-NEWS (CA) - Главным редактором журнала Vogue Arabia стала принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз, которая приходится женой саудовскому принцу. Она известна своим увлечением модой и владеет сетью бутиков в Саудовской Аравии, сообщает Би-би-си.

Первый номер журнала Vogue Arabia выйдет в марте, который будет продаваться в странах Ближнего Востока, включая Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

модель

Журнал сообщил, что на обложке первого номера арабской версии будет модель Джиджи Хадид, у которой есть палестинские корни. Хадид написала на своей странице в Instagram, что появление на первой в истории обложке Vogue Arabia значит для нее «целый мир».

Vogue представил два варианта обложки первого номера - на арабском и на английском языках. На них также две разные фотографии Хадид. На обеих фотографиях на модель накинут расшитый платок, закрывающий половину ее лица.

модель1

Vogue Arabia стал 22-й версией журнала, которая выпускается в мире. Сейчас уже запущен сайт Vogue Arabia, который выходит на английском и арабском языках.

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз — жена саудовского принца Султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, владелец бутиков D’NA в Эр-Рияде и Дохе. В 2014 и 2015 году Абдулазиз включалась в BoF 500 — список 500 людей, формирующих индустрию мировой моды, по версии The Business of Fashion.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР
Бариев Ырысбек Жантаевич
генеральный директор ГП «Бишкекский автовокзал»
Сатимов Данияр Иркабаевич
заместитель председателя Государственной пограничной службы, полковник
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×