Путин переночевал в красноярской тайге

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сейчас находится в тайге, где и проведет эту ночь. Утром в пятницу глава государства вернется в Москву, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу», - добавил он, отвечая на вопрос, в каких условиях и как президент проводит время.

При этом пресс-секретарь уточнил, что не знает, составит ли министр обороны России Сергей Шойгу компанию главе государства. «По Шойгу ничего сказать не могу, не располагаю информацией. Потому что эти сутки относятся к личному графику президента, поэтому я просто не знаю», - цитирует его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что президент с рабочей программой находится в Красноярском крае. Завтра рано утром он вернется в Москву и продолжит работать в обычном графике.