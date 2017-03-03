Путин переночевал в красноярской тайге

- Азия и мир, общество
- 9:42, 03 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сейчас находится в тайге, где и проведет эту ночь. Утром в пятницу глава государства вернется в Москву, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу», - добавил он, отвечая на вопрос, в каких условиях и как президент проводит время.
При этом пресс-секретарь уточнил, что не знает, составит ли министр обороны России Сергей Шойгу компанию главе государства. «По Шойгу ничего сказать не могу, не располагаю информацией. Потому что эти сутки относятся к личному графику президента, поэтому я просто не знаю», - цитирует его слова РИА Новости.
Песков напомнил, что президент с рабочей программой находится в Красноярском крае. Завтра рано утром он вернется в Москву и продолжит работать в обычном графике.
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