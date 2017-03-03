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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала новые данные о сбившем малазийский Boeing над Донбассом «буке»

CA-NEWS (CA) - Международная независимая расследовательская группа Bellingcat опубликовала новый доклад о человеке, который, по ее данным, отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский «Боинг» MH17, сообщает Би-би-си.

Речь идет об отставном российском офицере, известном под позывным Хмурый. В предыдущем докладе Bellingcat утверждалось, что под этим позывным скрывается человек, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ. Би-би-си тогда удалось связаться с героем публикации и получить его комментарий. Он категорически отрицает причастность к уничтожению пассажирского лайнера.

В новом докладе говорится, что некоторые телефонные разговоры Хмурого были перехвачены и опубликованы Службой безопасности Украины (СБУ). В СБУ этого человека называли заместителем Игоря Стрелкова по разведке.

В этих разговорах с Хмурым согласовывают место, где нужно разместить ракетную установку «Бук», прибывшую в Донецкую область вместе с экипажем. При этом в из записей не становится однозначно ясно, была ли она привезена из России.

В последующих разговорах Хмурый руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.

На самом деле Украина в тот день не потеряла ни одного самолета. Единственным самолетом, разбившимся в зоне военного конфликта, стал гражданский лайнер авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

Первый доклад

Первый доклад Bellingcat, посвященный Хмурому, был опубликован в середине февраля. В отличие от официального следствия, ведущегося в Голландии, группа Bellingcat прямо называет по имени этого человека, известного также под позывными «Зубр» и «Бизон».

В докладе Bellingcat приводятся фотографии, на двух из которых он запечатлен в компании с известными российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, открыто выступавшими в поддержку пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины.

хмурый

Информацию об офицере расследователи Bellingcat почерпнули из открытых источников - в основном из социальных сетей, а также из опубликованной хакерами переписки Игоря Гиркина (Стрелкова), командовавшего в 2014 году силами самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

В докладе группы подчеркивается, что на данный момент не удалось достоверно установить, кто именно управлял установкой «Бук», однако известны все российские военные, следовавшие вместе с ней по территории Украины.

В докладе также отмечается, что почти все они сразу после катастрофы МН17, в конце июня-начале июля 2014 года, были уволены в запас. Реакции российских официальных лиц на момент публикации этой заметки не поступало.

Министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикой работы международной группы Bellingcat, а также докладов, посвященных расследованию обстоятельств гибели рейса MH17, сбитого над Донецкой областью Украины.

Bellingcat — международная экспертно-журналистская группа, основанная 15 июля 2014 года британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Задача команды — объединить гражданских журналистов в расследовании текущих событий. Сейчас основной проект Bellingcat — расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing.

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