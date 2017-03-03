Зять Назарбаева Тимур Кулибаев строит особняк в Великобритании на месте бывшего королевского поместья - Daily Mail

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский миллиардер, председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в республике, младший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Тимур Кулибаев строит элитный особняк на месте бывшего королевского поместья «Саннингхил парк» в Великобритании, пишет издание Daily Mail.

Как напоминает издание, в 2007 миллиардер Кулибаев заплатил 15 млн. фунтов стерлингов, на 3 млн. больше рыночной стоимости. Утечка писем показала, что принц Эндрю принимал весьма активное участие в продаже «Саннингхил парка», и не зря продал имущество по завышенной стоимости.

Издание отмечает, что поместье «Саннингхил парк» до 2006 года было резиденций принца Эндрю и Сары Фергюсон. Особняк, состоящий из 12 комнат, был построен в качестве свадебного подарка для пары в 1986 году, но в 1996 году они разошлись.

на фото: принц Эндрю и Сара Фергюсон на строительной площадке своего особняка в 1990 году.

Дети принца Эндрю, принцессы Евгения (Юджиния) и Беатрис, проживали в особняки до 2006 года, а затем поместье должно было быть демонтировано, но было продано казахстанскому миллиардеру, отмечает издание.

Казахский олигарх церемониться не стал и сровнял с землей свадебный подарок принца Эндрю. На участке зять президента Казахстана планирует построить люксовый особняк, в три раза больше, чем снесенный. В нем будут шесть спален для владельцев и восемь – для персонала, две столовые, кабинет, несколько детских комнат. Во дворе появятся открытый бассейн и сад, пишет Daily Mail.

Издание представляет фото со строительной площадки особняка Тимура Кулибаева, которые были сделаны в октябре 2015 года.