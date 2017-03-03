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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Зять Назарбаева Тимур Кулибаев строит особняк в Великобритании на месте бывшего королевского поместья - Daily Mail

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский миллиардер, председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в республике, младший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Тимур Кулибаев строит элитный особняк на месте бывшего королевского поместья «Саннингхил парк» в Великобритании, пишет издание Daily Mail.

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Как напоминает издание, в 2007 миллиардер Кулибаев заплатил 15 млн. фунтов стерлингов, на 3 млн. больше рыночной стоимости. Утечка писем показала, что принц Эндрю принимал весьма активное участие в продаже «Саннингхил парка», и не зря продал имущество по завышенной стоимости.

тимур кулибаев_особняк

Издание отмечает, что поместье «Саннингхил парк» до 2006 года было резиденций принца Эндрю и Сары Фергюсон. Особняк, состоящий из 12 комнат, был построен в качестве свадебного подарка для пары в 1986 году, но в 1996 году они разошлись.

кулибаев_ослобняк

на фото: принц Эндрю и Сара Фергюсон на строительной площадке своего особняка в 1990 году.

Дети принца Эндрю, принцессы Евгения (Юджиния) и Беатрис, проживали в особняки до 2006 года, а затем поместье должно было быть демонтировано, но было продано казахстанскому миллиардеру, отмечает издание.

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Казахский олигарх церемониться не стал и сровнял с землей свадебный подарок принца Эндрю. На участке зять президента Казахстана планирует построить люксовый особняк, в три раза больше, чем снесенный. В нем будут шесть спален для владельцев и восемь – для персонала, две столовые, кабинет, несколько детских комнат. Во дворе появятся открытый бассейн и сад, пишет Daily Mail.

Издание представляет фото со строительной площадки особняка Тимура Кулибаева, которые были сделаны в октябре 2015 года.

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Комментарии (5)
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tusha
12:19, 03 марта 2017
шал говорит одно, его семейка делает свое.................
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Italiya
11:31, 03 марта 2017
Голым родился, голым и помрешь! На тот свет хоромы не унесешь! Жаль что они этого не понимают, это ведь не смысл жизни!
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bolek
11:15, 03 марта 2017
Даже члены королевской семьи скромнее и проще, чем новоявленные олигархи
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muslimkg
11:00, 03 марта 2017
Построим вместе, использую я! (за счет украденные средства?)))
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karakolsan
10:58, 03 марта 2017
c жиру бесятся
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
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