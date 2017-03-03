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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Следственный комитет России возбудил новое дело против администратора «группы смерти»
CA-NEWS (CA) - Следственный комитет (СК) по Астраханской области возбудил уголовное дело против администратора «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» за попытку доведения несовершеннолетней до самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, пользователь с именем Филипп Лис весной 2016 года размещал в группе «ВКонтакте» аудио, видео, а также высказывания, пропагандирующие тематику суицида. В это же время он отправлял 16-летней жительнице Астрахани в социальных сетях сообщения с призывом к суициду.

В ведомстве отметили, что суицид был предотвращен сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении Филиппа Лиса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ.

В СК также сообщили, что ранее следователи СК по Санкт-Петербургу задержали администратора «группы смерти» Будейкина, который был зарегистрирован ​под псевдонимом Филипп Лис. По данным следствия, Будейкин пропагандировал «ВКонтакте» суицид среди несовершеннолетних.

Уголовное дело, возбужденное в Астрахани, будет передано в Следственный комитет России по городу Санкт-Петербургу для соединения в одно производство, добавили в ведомстве.

В мае 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование о сети закрытых групп в социальной сети «ВКонтакте», в которых детей склоняли к суициду с помощью квестов. Из материала «Новой газеты» следует, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года до 130 несовершеннолетних пользователей, состоявших в этих группах, покончили с собой. «ВКонтакте» пообещала блокировать «суицидальные» паблики. Данная тема стала также актуальной в Казахстане и Кыргызстане.

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