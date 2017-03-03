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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев подписал указ о выделении $3,1 млрд из Нацфонда на оздоровление банковского сектора

CA-NEWS (KZ) - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении денег из Нацфонда на оздоровление банковского сектора, передает Tengrinews.kz. Документ опубликован на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Әділет".

"Постановляю: выделить целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 год в размере $ 3 млрд  491 млн для оздоровления банковского сектора", - говорится в тексте указа президента РК от 14 февраля 2017 года № 421.

Также в документе говорится, что указ вводится в действие со дня его подписания. В середине февраля заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков озвучил решение правительства выделить Фонду проблемных кредитов $6,3 млрд, которые пойдут на выкуп проблемных кредитов банков.

В конце января gрезидент Назарбаев в своем ежегодном Послании народу заявил о необходимости "перезагрузки" финансового сектора страны и оздоровления банковского сектора.

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