Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений

- Туркменистан, политика
- 10:22, 03 марта 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указы, произведя ряд кадровых назначений, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
- Хаджыев Довлетдурды Тачдурдыевич, занимавший ранее должность заместителя председателя Государственного концерна «Türkmennebit», назначен председателем Государственного концерна «Türkmennebit»,
- Абдрахманов Шахым назначен председателем Государственной корпорации «Türkmengeologiýa».
Постановлениями президента Туркменистана также назначены:
- Мырадов Тойлымырат Мырадович - заместителем министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по промышленной переработке зерновой и хлопковой продукции;
- Аннаев Джуманазар - заместителем министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию с освобождением его от должности заместителя хякима Марыйского велаята;
- Атаев Бегмырат Гурбангелдиевич - заместителем председателя Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана;
- Бяшимов Довлетмырат Нурбердиевич - генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;
- Гелдиева Мерджен Гундогдыевна - заместителем хякима этрапа Арчабиль города Ашхабада.