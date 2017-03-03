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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений

CA-NEWS (TM) - президент туркменистана подписывает Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указы, произведя ряд кадровых назначений, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

- Хаджыев Довлетдурды Тачдурдыевич, занимавший ранее должность заместителя председателя Государственного концерна «Türkmennebit», назначен председателем Государственного концерна «Türkmennebit»,

- Абдрахманов Шахым назначен председателем Государственной корпорации «Türkmengeologiýa».

Постановлениями президента Туркменистана также назначены:

- Мырадов Тойлымырат Мырадович - заместителем министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по промышленной переработке зерновой и хлопковой продукции;

- Аннаев Джуманазар - заместителем министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию с освобождением его от должности заместителя хякима Марыйского велаята;

- Атаев Бегмырат Гурбангелдиевич - заместителем председателя Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана;

- Бяшимов Довлетмырат Нурбердиевич - генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;

- Гелдиева Мерджен Гундогдыевна - заместителем хякима этрапа Арчабиль города Ашхабада.

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