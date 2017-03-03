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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правящие партии Таджикистана и России подписали соглашение о сотрудничестве
CA-NEWS (TJ) - Правящие Народная демократическая партия Таджикистана и партия «Единая Россия» подписали в Душанбе соглашение о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили первый заместитель лидера НДПТ Саидмурод Фаттохзода и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщил «АП» пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех.

Согласно подписанному документу политические партии будут обмениваться опытом работы с электоратом и подготовке партийных кадров, также предусмотрены взаимные поездки делегаций.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.

Партия «Единая Россия» является не только правящей российской политической партией, но и крупнейшей партией РФ. «Единая Россия» насчитывает около 3 миллионов последователей. Секретарем Генсовета партии является премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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