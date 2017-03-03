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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фонд оппозиционера Навального попросил возбудить дело против миллиардера Алишера Усманова
CA-NEWS (UZ) - Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов направил в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена, уроженца Узбекистана, Алишера Усманова, сообщает РБК.

Рубанов предлагает возбудить дело по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки). Согласно заявлению, в августе 2010 года Усманов передал земельный участок с домом, расположенный в подмосковном селе Знаменское, Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Фонд, как указывается в заявлении, «организован и управляется Дмитрием Медведевым». В заявлении приведена и оценочная стоимость переданного фонду имущества — 5 млрд руб.

Представители ФБК в обращении в СКР уточняют, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Илья Елисеев, а гендиректором — другой однокурсник премьера Алексей Четвертков.

«Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А.Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д.А. в отношении аффилированных с Усмановым А.Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 миллиардов рублей является взяткой» — сказано в заявлении.

В разговоре с РБК Рубанов заявил, что ФБК намерен подать заявление о растрате в Минюст и в МВД. Также он заявил о на намерении отправить запрос в правительство России и в управление президента по вопросам коррупции. Рубанов отметил, что заявления поданы в отношении главы правительства Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова.

В опубликованном ФБК расследовании утверждается, что премьер-министр Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Авторы расследования утверждают, что все эти активы контролируются Медведевым через благотворительные фонды, которыми управляют связанные с премьером лица. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал расследования фонда Навального «носит ярко выраженный предвыборный характер». По словам Тимаковой, «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

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Комментарии (1)
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tokotai
13:42, 03 марта 2017
Это цветочки. преступная коррумпированная власть в рф
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
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