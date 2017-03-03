Фонд оппозиционера Навального попросил возбудить дело против миллиардера Алишера Усманова

- Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов направил в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена, уроженца Узбекистана, Алишера Усманова, сообщает РБК.

Рубанов предлагает возбудить дело по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки). Согласно заявлению, в августе 2010 года Усманов передал земельный участок с домом, расположенный в подмосковном селе Знаменское, Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Фонд, как указывается в заявлении, «организован и управляется Дмитрием Медведевым». В заявлении приведена и оценочная стоимость переданного фонду имущества — 5 млрд руб.

Представители ФБК в обращении в СКР уточняют, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Илья Елисеев, а гендиректором — другой однокурсник премьера Алексей Четвертков.

«Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А.Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д.А. в отношении аффилированных с Усмановым А.Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 миллиардов рублей является взяткой» — сказано в заявлении.

В разговоре с РБК Рубанов заявил, что ФБК намерен подать заявление о растрате в Минюст и в МВД. Также он заявил о на намерении отправить запрос в правительство России и в управление президента по вопросам коррупции. Рубанов отметил, что заявления поданы в отношении главы правительства Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова.

В опубликованном ФБК расследовании утверждается, что премьер-министр Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Авторы расследования утверждают, что все эти активы контролируются Медведевым через благотворительные фонды, которыми управляют связанные с премьером лица. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал расследования фонда Навального «носит ярко выраженный предвыборный характер». По словам Тимаковой, «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».