РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Причинами двух пожаров в Ташкенте стали замыкание и включённая оргтехника
CA-NEWS (UZ) - Управление пожарной безопасности (УПБ) ГУВД Ташкента на брифинге 2 марта назвало причины двух крупных пожаров, которые произошли в узбекской столице за последнюю неделю, сообщает uz24.uz.

По словам начальника УПБ Дильшода Тилляходжаева, причиной возгорания в 5-этажном здании по улице Чупонота в Чиланзарском районе стало короткое замыкание электропроводки. В здании располагались швейные цеха текстильных предприятий — всего около 5-6 фирм. Огонь возник на первом этаже, затем пламя охватило второй и третий этажи.

Причиной пожара в бизнес-центре на проспекте Амира Тимура напротив Алайского рынка стала оставленная без присмотра включенная оргтехника. Возгорание возникло в результате неосторожной работы с сетевым фильтром-удлинителем, уточнил начальник УПБ.

Ранее, осенью 2015 года, в этом же здании также произошел крупный пожар, уничтоживший значительную часть фасада.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×