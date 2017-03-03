Причинами двух пожаров в Ташкенте стали замыкание и включённая оргтехника
- Узбекистан, происшествия
- 11:07, 03 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Управление пожарной безопасности (УПБ) ГУВД Ташкента на брифинге 2 марта назвало причины двух крупных пожаров, которые произошли в узбекской столице за последнюю неделю, сообщает uz24.uz.
По словам начальника УПБ Дильшода Тилляходжаева, причиной возгорания в 5-этажном здании по улице Чупонота в Чиланзарском районе стало короткое замыкание электропроводки. В здании располагались швейные цеха текстильных предприятий — всего около 5-6 фирм. Огонь возник на первом этаже, затем пламя охватило второй и третий этажи.
Причиной пожара в бизнес-центре на проспекте Амира Тимура напротив Алайского рынка стала оставленная без присмотра включенная оргтехника. Возгорание возникло в результате неосторожной работы с сетевым фильтром-удлинителем, уточнил начальник УПБ.
Ранее, осенью 2015 года, в этом же здании также произошел крупный пожар, уничтоживший значительную часть фасада.
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