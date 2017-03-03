Новый министр внутренних дел США приехал на работу верхом на лошади (фото)

CA-NEWS (CA) - Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл в первый день на работу в ковбойском костюме верхом на лошади. Фотографии этого он опубликовал в своем Twitter.

«Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни. Признателен теплому приему в МВД этим утром», - прокомментировал министр снимки.

BSEE is pleased to welcome the new Department of the Interior Secretary Ryan Zinke. "Lets get to work!" pic.twitter.com/520TMPxslr — BSEE (@BSEEgov) 2 марта 2017 г.

Райан Зинке был выдвинут на пост министра внутренних дел Дональдом Трампом. Ранее он был членом палаты представителей США от штата Монтана. До этого, с 1986 по 2008 год он служил в спецподразделении «морских котиков» ВМС США. 1 марта в должности главы министерства внутренних дел его утвердил сенат США.

Humbled by the warm welcome at @Interior this morning pic.twitter.com/1zCvKc0CPL — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.

Министерство внутренних дел США, в отличие от аналогичных ведомств в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями, которые находятся в юрисдикции федерального правительства. Своим поступком Зинке попытался продемонстрировать приверженность защите природы, в частности, национальных парков.