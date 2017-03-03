РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Новый министр внутренних дел США приехал на работу верхом на лошади (фото)

CA-NEWS (CA) - Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл в первый день на работу в ковбойском костюме верхом на лошади. Фотографии этого он опубликовал в своем Twitter.

«Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни. Признателен теплому приему в МВД этим утром», - прокомментировал министр снимки.

Райан Зинке был выдвинут на пост министра внутренних дел Дональдом Трампом. Ранее он был членом палаты представителей США от штата Монтана. До этого, с 1986 по 2008 год он служил в спецподразделении «морских котиков» ВМС США. 1 марта в должности главы министерства внутренних дел его утвердил сенат США.

Министерство внутренних дел США, в отличие от аналогичных ведомств в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями, которые находятся в юрисдикции федерального правительства. Своим поступком Зинке попытался продемонстрировать приверженность защите природы, в частности, национальных парков.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×