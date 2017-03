Новый министр внутренних дел США приехал на работу верхом на лошади (фото)

CA-NEWS (CA) - Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл в первый день на работу в ковбойском костюме верхом на лошади. Фотографии этого он опубликовал в своем Twitter.

«Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни. Признателен теплому приему в МВД этим утром», - прокомментировал министр снимки.

BSEE is pleased to welcome the new Department of the Interior Secretary Ryan Zinke. "Lets get to work!" pic.twitter.com/520TMPxslr