Деловые круги Ирана выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - В экспоцентре торгово-промышленной палаты завершила работу ХIII специализированная выставка Ирана, организованная ТПП Туркменистана, сообщает гос информагентство страны.

Регулярно проводимый в Ашхабаде экономический форум вновь продемонстрировал имеющийся большой потенциал туркмено-иранского сотрудничества и взаимную заинтересованность партнёров в расширении и углублении торгово-экономических связей по широкому спектру направлений.

На очередном Ашхабадском смотре свои предложения, промышленные разработки и услуги представили более 40 ведущих компаний из разных индустриальных центров Ирана – производителей современной техники и оборудования, в том числе для нефтегазовой, сельскохозяйственной, медицинской отраслей, а также строительных материалов и химической продукции, металлоконструкций, автомобилей и бытовых товаров, пищевых продуктов, соответствующих высоким требованиям туркменского рынка к качеству продукции.

В числе активных участников состоявшихся в ходе работы выставки презентаций выступили давние и надёжные партнёры, имеющие большой позитивный опыт взаимодействия с нашей страной. В их числе – компании «Petroleum Equipment Industries Company», «Iran Spiral Co.», «Mashhad Baking Industries Co.», «Vala Polymer Co.», «Nick Mahzar», «Khoshnam khorasan», «Sane Mashhad Ispadana Co. Ltd» и другие. Также в экспозиции были представлены автомобили иранской марки «IKCO», а также седаны иранской сборки «Peugeot».

Национальный колорит выставке придали оригинальные изделия самобытно-прикладного искусства иранского народа, сувениры.

В рамках трехдневного смотра при деловом партнёрстве сотрудников торгово-промышленной палаты Туркменистана и их коллег из Ирана на площадках экспоцентра состоялись многочисленные встречи и переговоры производителей двух стран, экспертов-экономистов, специалистов по маркетингу, торговых предпринимателей.

Стремление деловых кругов ИРИ всемерно расширять торгово-экономические связи с нашей страной наглядно продемонстрировал и организованный в дни работы выставки туркмено-иранский бизнес-форум, в котором приняли участие специалисты, менеджеры, аналитики рынка обеих сторон.

На форуме были озвучены новые предложения по развитию бизнес-связей, рассмотрены перспективные проекты, выдвигаемые как многолетними партнёрами нашей страны, так и компаниями, заинтересованными в выходе на туркменский рынок и продвижении своей продукции.