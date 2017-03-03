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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента, сообщают казахстанские сми.

"Я прошу депутатов Парламента, по возможности не откладывая, с соблюдением всех процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта внесения изменений Конституции: президент мог после обсуждения отправить проект на всенародное обсуждение, то есть на референдум или в Парламент. Учитывая то, что основные моменты государственной системы власти здесь не меняются, основные права и свободы человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы и вопросы в обществе", - сказал Назарбаев.

По словам главы Казахстана, избранный народом депутатский корпус в праве вносить эти законы. "Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе", - обратился к депутатам президент.

Напомним, сегодня в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. На повестку дня вынесен проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним, 15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана. "Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления.

Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, и, возможно, Конституции", - сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.

11 января 2017 года распоряжением президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. 24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

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Комментарии (2)
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VCHO
12:20, 03 марта 2017
Вот так и живут, головой одного маразматика.
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tusha
11:55, 03 марта 2017
конечно нет, он за всех уже все решил.....
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
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