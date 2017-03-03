Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Нет необходимости проводить референдум по обсуждению поправок в Конституцию. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента, сообщают казахстанские сми.

"Я прошу депутатов Парламента, по возможности не откладывая, с соблюдением всех процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта внесения изменений Конституции: президент мог после обсуждения отправить проект на всенародное обсуждение, то есть на референдум или в Парламент. Учитывая то, что основные моменты государственной системы власти здесь не меняются, основные права и свободы человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы и вопросы в обществе", - сказал Назарбаев.

По словам главы Казахстана, избранный народом депутатский корпус в праве вносить эти законы. "Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе", - обратился к депутатам президент.

Напомним, сегодня в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. На повестку дня вынесен проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним, 15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана. "Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления.

Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, и, возможно, Конституции", - сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.

11 января 2017 года распоряжением президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. 24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".



