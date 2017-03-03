В парламенте Узбекистана состоялась встреча с членом Совета директоров ЕБРР
- Узбекистан, политика
- 11:51, 03 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Накануне, 2 марта, состоялась в Ташкенте прошла встреча с членом Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Республики Корея. Об этом сообщила информационная служба Сената Олий Мажлиса.
В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Содика Сафоева с альтернативным директором австралийской группы в Европейском банке реконструкции и развития, представителем Республики Корея С.Парком.
В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.
С.Парк подчеркнул, что Сеул всегда рассматривал Узбекистан в качестве стратегического партнера и готов в дальнейшем оказывать необходимую поддержку по линии Банка.
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