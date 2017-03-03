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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В парламенте Узбекистана состоялась встреча с членом Совета директоров ЕБРР
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 2 марта, состоялась в Ташкенте прошла встреча с членом Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Республики Корея. Об этом сообщила информационная служба Сената Олий Мажлиса.

В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Содика Сафоева с альтернативным директором австралийской группы в Европейском банке реконструкции и развития, представителем Республики Корея С.Парком.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.

С.Парк подчеркнул, что Сеул всегда рассматривал Узбекистан в качестве стратегического партнера и готов в дальнейшем оказывать необходимую поддержку по линии Банка.

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