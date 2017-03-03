Глава МИД Монголии принял участие в сессии Совета по правам человека ООН

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил выступил с речью на Пятой конференции высокого уровня 34-й сессии Совета по правам человека ООН, которая состоялась 28 февраля в швейцарском городе Женеве, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Монголии.

Мунх-Оргил подробно представил политику и меры, принимаемые правительством Монголии в направлении защиты и поощрения прав человека на национальном уровне и международной арене.

В ходе конференции Совета по правам человека министр встретился с международными представителями высокого уровня, с такими как генеральным директором Женевского отделения ООН Майклом Меллером, Верховным комиссаром по правам человека ООН Зейд Раад аль Хусейном, заместителем генсека Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Юаким Рейтером, министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым, министром иностранных дел Республики Албании Дитмиром Бушати, министром Австралии по вопросам международного развития и Тихого океана Кончетта Фиерраванти. В ходе этих встречих стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних и многосторонних отношений и сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Помимо этого, Мунх-Оргил и министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати подписали соглашение между правительством Монголии и советом министров Республики Албания об освобождении от визовых требований визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

Напомним, что Совет по правам человека был создан по постановлению Генеральной Ассамблеи в 2006 году и на сегодняшний день имеет 47 член стран.

Монголия выбрана членом Совета по правам человека на 70-ой сессии генеральной Ассамблеи в 2015 году и в период 2016-2018 годов наша страна будет работать членом Совета. Таким образом, наша страна сможет внести свои вклады в мероприятия международного сообщества по защите и поощрению прав человека и принимать участие в процессе принятия решения Совета по защите прав человека.