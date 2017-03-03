В российскую Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из стран ЕАЭС

- Законопроект о запрете оборота на территории России отдельных категорий товаров, поступающих из стран-участников Евразийского экономического союза, внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 3 марта на сайте российского кабмина.

«Законопроектом предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза», - говорится в сообщении.

Если закон будет принят, правительство получит право запрещать оборот товаров, ввозимых из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС. В первую очередь речь идет о товарах, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза.

Поправки помогут повысить эффективность контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров и обеспечить единые условия оборота товаров независимо от способов их поставки, видов сделок и других факторов, отмечают авторы документа.

Законопроект был подготовлен Минфином РФ и в начале февраля одобрен правительственной комиссией по законотворческой деятельности. Как пояснял РБК федеральный чиновник, главная цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО).