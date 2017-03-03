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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев: Казахстан должен достичь 5-процентного роста экономики
CA-NEWS (KZ) - Казахстан должен в ближайшие годы достичь пятипроцентного роста экономики, заявил в пятницу президент страны Нурсултан Назарбаев.
"Наш курс — тридцатка развитых стран, где мы хотим быть… для этого надо достигнуть в ближайшие годы пятипроцентного роста экономики. Я говорил, что за последние 25 лет в государства развитых стран, в тридцатку, смогла продвинуться единственная страна в мире — это Южная Корея. Так что это не просто так: все хотят, и мы хотим", — сказал Назарбаев на совместном заседании палат парламента.

По его словам, новые задачи, поставленные им в послании народу Казахстана, накладывают на законодательные и исполнительные органы особую ответственность, потому что "нам сейчас придется решать совершенно новые задачи, которые мы доселе не делали", сообщает Sputnik-Казахстан.
"Программа, порученная правительству по созданию информационного Казахстана, охватывает все вопросы реформы и требования сегодняшнего дня. Это новая задача, мы таких еще не решали, сложные задачи, требующие больших финансовых вложений и ресурсов, но у нас другого хода нет, надо это делать и делать успешно", — продолжил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что расширение полномочий парламента и правительства послужит более эффективному достижению целей третьей модернизации экономики страны. По мнению Назарбаева, особенно важно, что политическая модернизация запускается в стране одновременно с технологической и экономической модернизацией: одно усиливается другим, и конституционная реформа идет вровень с Планом нации и третьей модернизацией.

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