В Душанбе завершился отопительный сезон

- В Душанбе завершился отопительный сезон. Деятельность душанбинских ТЭЦ приостановлена. Как сообщает госэнергохолдинг «Барки точик», отопительный сезон начался с конца октября прошлого года и завершился 1 марта текущего года.

Тепловая энергия вырабатывалась двумя мощностями — Душанбинской ТЭЦ и ТЭЦ «Душанбе-2».

По данным таджикских энергетиков, существенную роль в теплоснабжении сыграла ТЭЦ «Душанбе-2». Данный объект заработал на полную мощность в начале декабря прошлого года. Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» после пуска второго блока составила 360 Гкал тепла, сообщает Авеста.

Кроме того, указанная ТЭЦ вырабатывала ежесуточно до 9 млн. кВт/ч электроэнергии, стабилизируя ситуацию с энергоснабжением.

По данным «Барик точик», приостановка работы ТЭЦ не скажется на снабжении потребителей электроэнергией по всей республике. «Мы располагаем достаточными водными резервами в водохранилищах, для выработки достаточного объема электроэнергии для нужд потребителей. Также этому способствует стабильный приток воды в реках страны», — заявляет «Барки точик».

Напомним, что введенные в Таджикистане в начале октября ограничения на потребление электроэнергии были полностью сняты 14 января.

Снятие лимита в середине января в «Барки точик» связывают, в первую очередь, с вводом в эксплуатацию второго – основного блока ТЭЦ «Душанбе-2», а также достаточными ресурсами в водохранилищах страны.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе Таджикистана, в ТЭЦ «Душанбе-2», будут проведены профилактические работы, и подрядчик проекта, китайская компания Tabian Apparatus Stoc Co. (ТВЕА) готовит объект к новому отопительному сезону.