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  3 марта 2017
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Спутник NASA заснял в Каспийском море похожую на бриллиант льдину (фото)

CA-NEWS (CA) - Спутник LandSat-8 заснял в Каспийском море кусок льда, похожий на бриллиант, который окружен тонким морским льдом. Снимок был опубликован на сайте Земной обсерватории американского космического агентства NASA.

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«Бриллиант» выглядит так, словно он откололся от морского льда неподалеку. Северная часть Каспийского моря менее соленая и более мелкая, чем южная. В сочетании с низкой температурой это приводит к тому, что северная часть имеет больше шансов замерзнуть зимой. В самых мелких местах море промерзает глубже всего.

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На самом деле, как отметил представитель французской Лаборатории геофизических и океанографических исследований Алексей Кураев, льдина, скорее всего, прикреплена ко дну и неподвижна. Видимость движения создается за счет непокрытой льдом воды за ней – тонкие льдинки просто «обтекают» льдину под воздействием ветра.

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