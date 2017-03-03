Спутник NASA заснял в Каспийском море похожую на бриллиант льдину (фото)

CA-NEWS (CA) - Спутник LandSat-8 заснял в Каспийском море кусок льда, похожий на бриллиант, который окружен тонким морским льдом. Снимок был опубликован на сайте Земной обсерватории американского космического агентства NASA.

«Бриллиант» выглядит так, словно он откололся от морского льда неподалеку. Северная часть Каспийского моря менее соленая и более мелкая, чем южная. В сочетании с низкой температурой это приводит к тому, что северная часть имеет больше шансов замерзнуть зимой. В самых мелких местах море промерзает глубже всего.

На самом деле, как отметил представитель французской Лаборатории геофизических и океанографических исследований Алексей Кураев, льдина, скорее всего, прикреплена ко дну и неподвижна. Видимость движения создается за счет непокрытой льдом воды за ней – тонкие льдинки просто «обтекают» льдину под воздействием ветра.