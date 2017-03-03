РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Полицейские органы Монголии и Японии расширят сотрудничество

CA-NEWS (MNG) - Начальник Главного управления полиции и первый комиссар У.Энхтур принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Монголии Масато Такаоку, сообщает 3 марта Монцамэ.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития и расширения сотрудничества между полицейскими органами двух стран. Затем стороны пришли к обоюдному согласию вывести сотрудничество между Главным управлением полиции Монголии и Национальной полицией Японии на новый уровень развития.

На встрече присутствовали полицейский атташе и второй секретарь посольства Японии Харуи Сато, замначальника Главного управления полиции и вице-комиссар М.Лувсандорж и другие официальные лица.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Джангазиев Шакир Курманович
член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Пирматов Рахатбек Толобаевич
член совета директоров ОАО "МАМ", член Правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда
Джумабеков Болотбек Жекшенович
Председатель Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×