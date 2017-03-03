Полицейские органы Монголии и Японии расширят сотрудничество

CA-NEWS (MNG) - Начальник Главного управления полиции и первый комиссар У.Энхтур принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Монголии Масато Такаоку, сообщает 3 марта Монцамэ.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития и расширения сотрудничества между полицейскими органами двух стран. Затем стороны пришли к обоюдному согласию вывести сотрудничество между Главным управлением полиции Монголии и Национальной полицией Японии на новый уровень развития.

На встрече присутствовали полицейский атташе и второй секретарь посольства Японии Харуи Сато, замначальника Главного управления полиции и вице-комиссар М.Лувсандорж и другие официальные лица.