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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ продлил мандат своего офиса в Душанбе
CA-NEWS (TJ) - обсеОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)продлила мандат своего офиса в Таджикистане на полгода - до 30 июня 2017 года, говорится в сообщении Организации на официальном сайте.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на заседании в Вене. Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных директивных органов Организации, состоящий из представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ. Решения принимаются на основе консенсуса.

Отметим, что ОБСЕ ежегодно, до вступления нового отчетного года, имела разрешение на деятельность в Таджикистане. В этом году процесс продления мандата офиса ОБСЕ в Душанбе несколько затянулся. Некоторые связывают это с тем, что Таджикистан в минувшем году неоднократно выражал свое недовольство деятельностью ОБСЕ.

Так, в сентябре прошлого года делегация Таджикистана демонстративно покинула совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Поводом для такого демарша послужило участие в мероприятии активистов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана, находящихся в международном розыске.  

Позже глава МИД Таджикистана обвинил ОБСЕ в политике двойных стандартов. Сироджиддин Аслов изложил позицию Таджикистана по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ на Пленарном заседании 23-го совещания Совета министров иностранных дел Организации в декабре 2016 года.

Он обратил внимание глав делегаций государств-участников ОБСЕ на наличие двойных стандартов в подходах Организации и ряда ее стран, на недопустимость случаев участия криминальных лиц и группировок в мероприятиях ОБСЕ, а также на необходимость пересмотра мандатов полевых присутствий Организации в соответствии с приоритетами и реальными потребностями принимающих стран.


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