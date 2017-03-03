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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане из-за утечки газа в частном доме произошёл взрыв

CA-NEWS (UZ) - В Намангане в результате взрыва в частном доме получили ожоги молодая женщина и две малолетних детей, сообщает 3 марта пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

По данным министерства, в Туракурганском районе Наманганской области при включении в комнате света из-за утечки газа из шланга присоединенного к отопительной печи и скопления газа в комнате, в доме хозяйки– 1992 года рождения, произошел взрыв.

В результате взрыва женщина и проживающие вместе с ней 2-летняя дочь и 4-летний сын получили ожоги тела и были госпитализированы в больницу. По данному факту проводится расследование.

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