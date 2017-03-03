Новый контейнерный поезд из Китая в Беларусь пройдет через Казахстан

CA-NEWS (KZ) - 1 марта с железнодорожного порта «Цинбайцзян» г.Чэнду юго-западной провинции Сычуань по направлению «Китай-Казахстан-Россия-Беларусь» вышел железнодорожный грузовой состав,сообщает Казинформ.

Данное сообщение открыло так называемую «северную» линию железнодорожного коридора «Чэнду-Европа». Поезд везет 41 контейнер с автомобильными запчастями китайской компании Geely на сумму в 600 тысяч долларов, предназначенными для совместного предприятия Беларуси и Китая по производству автомобиля Geely Brilliant в Минске.

Поезд через порт Алашанькоу на китайско-казахстанской границе пройдет по территории Казахстана и России 8866 км. Планируется, что общее время в пути до пункта назначения составит 12 дней.

В торжественной церемонии отправки поезда приняли участие секретарь партийного комитета народного правительства г.Чэнду Чжан Чжэнхун, руководство железнодорожного порта города, представители китайских и зарубежных СМИ.

«В 2016 году через железнодорожный контейнерный терминал г.Чэнду прошли 570 тысяч двадцатифутовых контейнеров, что является самым высоким показателем в Китае. В 2013 году в направлении Европы был отправлен 31 поезд, 2014 г. - 45, 2015 г. - 103, а в 2016 г. - 460 поездов. По количеству межконтинентальных поездов Чэнду занимает первое место в КНР - сухой порт обеспечивает 26% всех железнодорожных сообщений «Китай-Европа». Всего из порта были отправлены контейнерные грузы на 1,3 млрд. долларов», - сказал Чжан Чжэнхун на брифинге.

По его словам, 60 поездов курсируют между г.Чэнду и странами Центральной Азии.

Руководитель порта «Чэнду» Чэнь Чжэнвэй в интервью Казинформу сообщил, что в 2017 году из г.Чэнду в Европу планируется отправить 1 тысячу железнодорожных составов.

«Казахстан является важным транспортным узлом в направлении «Чэнду-Европа» и, в целом, реализации инициативы «Один пояс, один путь» - свыше 80% поездов из Китая в Европу проходят через Синьцзян-Уйгурский автономный район и Казахстан (прим. - всего в 2016 году из Китая в Европу были отправлены более 1800 поездов, а в обратном направлении - свыше 500). В последние годы мы тесно сотрудничаем с казахстанской компанией АО KTZ Express, - сказал он.

Напомним, 27 февраля в рамках рабочего визита в Китай после встречи с министром транспорта КНР Ли Сяопэном министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек написал на своей странице в Фэйсбук, что, по экспертным оценкам, объем торговли в регионе к 2020 году достигнет 1,2 трлн. долларов. При этом товарооборот между Китаем и Европейским союзом достигнет 800 млрд. долл., а объем грузоперевозок увеличится до 170 млн. тонн.

«Для нас актуальным становится развитие контейнерных перевозок из Китая по направлению в страны ЦА, России, Европы, а также в Иран и страны Ближнего Востока. Контейнерные перевозки Китай - Казахстан - Европа являются наиболее выгодным маршрутом по перевозке грузов», - отметил Ж.Касымбек.