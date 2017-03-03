Только двух министров президент Казахстана назначает самостоятельно, - глава АП об изменениях в Конституцию

Он отметил, что предлагаемые конституционные изменения направлены на повышение роли Парламента.
«Предлагается расширить роль Мажилиса при формировании правительства, а также усилить контрольные полномочия парламента за деятельностью правительства и его членов»,- пояснил Джаксыбеков.
По его словам, при формировании состава правительства предлагается следующий порядок: премьер-министр вносит представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультации с Мажилисом парламента.
«Исключение делается для министров иностранных дел и обороны, назначаемых президентом самостоятельно. Принципиальным нововведением является норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента, а не перед вновь избранным президентом. Для повышения эффективности ветвей власти усиливается механизм подотчетности и подконтрольности правительства парламенту и его палатам. В пункте 2 статьи 64 Конституции предлагается установить, что правительство в своей деятельности ответственно перед президентом и парламентом. Согласно новой редакции подпункта 4 статьи 67 Конституции премьер-министр будет обязан докладывать об основных направлениях деятельности правительства и его важнейших решениях не только президенту, но и парламенту в целом», - добавил Джаксыбеков.
Также он пояснил, как депутаты смогут повлиять на освобождение от должности членов правительства согласно поправкам в Конституцию.
«Каждая палата Парламента наделяется правом по итогам заслушивания отчета члена правительства не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов палаты принимать обращение к президенту республики об освобождении от должности члена правительства в случаях неисполнения им законов. В таком случае глава государства освобождает от должности члена правительства», - сообщил Джаксыбеков.