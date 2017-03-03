Крупнейший производитель цемента LafargeHolcim признался в финансировании ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - Франко-швейцарский производитель цемента LafargeHolcim призналась, что финансировала вооруженные формирования в Сирии ради безопасности сотрудников своего завода, расположенного на территории Арабской Республики, сообщает французское издание Le Monde.

Издание утверждает, что сирийское подразделение LafargeHolcim платило боевикам «Исламского государства». Газета утверждает, что с 2013 года ИГ вынуждало руководство завода платить за беспрепятственный пропуск грузовиков предприятия по дорогам, находящимся под его контролем. Это продолжалось до тех пор, пока завод не прекратил свою деятельность 19 сентября 2014 года, когда боевики полностью захватили эту территорию.

В официальном заявлении компании сказано, что на арабском заводе LafargeHolcim было проведено расследование. «Иногда различные вооруженные группировки брали под контроль или стремились контролировать зоны вокруг завода. Расследование показало, что местная компания предоставила средства третьим лицам, чтобы достичь соглашения с рядом этих вооруженных групп, в том числе теми, кто находится под санкциями, в целях поддержания работы и обеспечения безопасного прохода сотрудников и обеспечения поставок завода», — сказано в сообщении компании. Уточняется, что в ходе расследования не удалось выяснить, каким именно группировкам платил завод.

Издание также сообщает о наличии документа-пропуска с печатью ИГ, подписанного членами ИГ в Алеппо. Представитель LafargeHolcim на просьбу издания прокомментировать этот документ сказал: «Существует документ, представленный как пропуск ИГ. Мы не подтверждаем его достоверности. Наша внутренняя проверка установит, откуда он появился».

Добавим, LafargeHolcim — один из крупнейших мировых производителей стройматериалов, в частности, цемента, нерудных материалов и бетона. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. LafargeHolcim присутствует в 90 странах.