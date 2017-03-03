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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Значительно усиливается роль парламента при формировании правительства Казахстана, - Назарбаев
CA-NEWS (KZ) - Новый закон значительно усиливает роль парламента при формировании правительства, об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал сегодня на совместном заседании палат парламента, комментируя конституционные реформы, передают казахские сми.

«Во-первых, новый закон значительно усиливает роль парламента в государственных делах, в том числе при формировании правительства. Теперь будет записано, что парламент является законодательной властью, раньше формулировка была - «осуществляет законодательные функции». То есть, теперь более четко. Повышается самостоятельность правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой», - рассказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, как отметил Нурсултан Назарбаев, усиливается роль Верховного суда как суда кассационной инстанции в защиту граждан, закладывается базовая основа прокуратуры, предусматривающая высший надзор за соблюдением законности представления интересов государства в суде. «Укрепляется система конституционного контроля. И самое важное, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления, которые заложены в Конституции», - добавил Президент.

«По моему поручению правительством подготовлен проект закона, который дополнительно передает от президента исполнительным органам еще 35 полномочий. То есть 23 полномочия предусмотрены в Конституции и 35 - прописаны в законах, передаются парламенту и правительству», - также сообщил Президент.

Лидер нации пояснил, что они включают управление экономикой, финансами, госимуществом, а также административно-территориальными вопросами. «Я убежден, сегодня мы имеем высокопрофессиональные ветви власти, способные брать на себя ответственность, самостоятельно принимать нужные стране решения», - резюмировал глава государства.

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