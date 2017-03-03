Казахстан сократил добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки

CA-NEWS (KZ) - О снижении объемов добычи нефти в рамках обязательств перед Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) рассказал в Астане министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает kapital.kz.

«За январь мы выполнили и перевыполнили свои обязательства перед ОПЕК. Так, мы взяли обязательства перед странами — экспортерами нефти снизить от ноябрьского уровня добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. Однако фактически мы перевыполнили план, сократив добычу более чем на 30 тысяч баррелей в январе. В феврале мы рассчитываем держать планку, но даже если мы добудем немного больше нефти, то наше январское перевыполнение все компенсирует. Благодаря тому, что 95 % стран, входящих в ОПЕК, выполнили свои обязательства, цена в 56−57 долларов за баррель держится на мировом рынке держится», — заявил Канат Бозумбаев.

Также по его словам, Казахстан будет внедрять способы рационального использования попутного нефтяного газа, в том числе с объединением ресурсов недропользователей в едином цикле комплексной переработки газа.

«У нас много кустовых небольших месторождений в Актюбинской и Кызылординской области, где есть попутный нефтяной газ. К сожалению, в прошлом году на факелах сожгли более миллиарда кубов газа. Да, у нас идет снижение сжигания газа на факелах более чем в 3,7 раза за последние шесть лет. Но тем не менее нам нужно работать дальше, и мы уже реализуем первый проект на месторождении Кожасай в Актюбинской области. Три недропользователя будут поставлять туда газ на один завод, который начнет его перерабатывать. Каждый недропользователь не сможет себе построить завод, потому что у него не хватит финансов и объемов газа», — прокомментировал министр энергетики.

Говоря о газификации Астаны, Канат Бозумбаев заметил, что «КазТрансГаз» разработал технико-экономическое обоснование по строительству газопровода, который должен присоединиться к другому газопроводу, проложенному с запада на юг в Кызылординскую область.

«С юга газопровод стартует в сторону Жезказгана, проходит через Карагандинскую область в направлении Астаны и далее на север до города Кокшетау. Сейчас мы передали ТЭО на государственную экспертизу: в течение месяца должны будут либо утвердить, либо вернуть на доработку. Через месяц мы точно скажем, возможен ли этот маршрут, эффективен ли он, какова будет цена газа и сколько составит тариф на транспортировку», — пояснил глава Минэнерго.