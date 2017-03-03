РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Душанбе закрыты букмекерские конторы
CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана приостановило работу букмекерских контор в городе Душанбе. В МВД объяснили, что это решение принято после выявления в этих конторах грубых нарушений правил пожарной безопасности.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сообщил, что нарушения правил пожарной безопасности были выявлены в ходе рейда сотрудников пожарной охраны. Работа букмекерских контор возобновится только после того, как они устранят все нарушения, сказал он.

На днях МВД Таджикистана официально просило «всех граждан, в ночное время запретить посещение развлекательных центров, (ресторанов, интернет-кафе, букмекерских заведений) детей до 20 летнего возраста в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей». В случае невыполнения требований настоящего закона, к ответственности будут привлекаться родители, предупреждает правоохранительное ведомство, сообщает радио Озоди.

Глава пресс-службы МВД РТ подчеркнул, что интернет-кафе, букмекерские конторы и другие места, где собирается молодежь, находятся под контролем правоохранительных органов после драки с поножовщиной у одного из интернет-кафе в столичном 104-м микрорайоне, произошедшей вечером 2 января.Двое учащихся школ тогда скончались в больнице.

В Таджикистане зарегистрировано около 50 букмекерских компаний. Только в Душанбе функционируют около 400 букмекерских контор, которые в среднем имеют 4 тысячи клиентов. В прошлом году букмекерские компании пополнили казну страны на 10 миллионов сомони в виде налогов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Куданалиев Эмил Темирбекович
первый заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Жаныбеков Бапа Раевич
экс-аместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×