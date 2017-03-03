В Душанбе закрыты букмекерские конторы

- Министерство внутренних дел Таджикистана приостановило работу букмекерских контор в городе Душанбе. В МВД объяснили, что это решение принято после выявления в этих конторах грубых нарушений правил пожарной безопасности.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сообщил, что нарушения правил пожарной безопасности были выявлены в ходе рейда сотрудников пожарной охраны. Работа букмекерских контор возобновится только после того, как они устранят все нарушения, сказал он.

На днях МВД Таджикистана официально просило «всех граждан, в ночное время запретить посещение развлекательных центров, (ресторанов, интернет-кафе, букмекерских заведений) детей до 20 летнего возраста в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей». В случае невыполнения требований настоящего закона, к ответственности будут привлекаться родители, предупреждает правоохранительное ведомство, сообщает радио Озоди.

Глава пресс-службы МВД РТ подчеркнул, что интернет-кафе, букмекерские конторы и другие места, где собирается молодежь, находятся под контролем правоохранительных органов после драки с поножовщиной у одного из интернет-кафе в столичном 104-м микрорайоне, произошедшей вечером 2 января.Двое учащихся школ тогда скончались в больнице.

В Таджикистане зарегистрировано около 50 букмекерских компаний. Только в Душанбе функционируют около 400 букмекерских контор, которые в среднем имеют 4 тысячи клиентов. В прошлом году букмекерские компании пополнили казну страны на 10 миллионов сомони в виде налогов.