Узбекский поэт попросил Мирзиёева не присваивать ташкентскому аэропорту имя Каримова

- Народный поэт Узбекистана Жамол Камол (Камолов) обратился к президенту страны Шавкату Мирзиёеву с просьбой отменить его указ о присвоении международному аэропорту Ташкента имени первого президента Ислама Каримова. Об этом сообщает centralasian.org.

«На мой взгляд, документ об увековечивании памяти Ислама Каримова принят несколько поспешно», – пишет в своем обращении 77-летний поэт. Он считает, что среди объектов для увековечивания памяти «строителя справедливых демократических основ государства», каковым представляют Каримова чиновники, многовато «музеев, парков, вузов, памятников, организаций, улиц».

«Уместно ли такое (чрезмерное) почтение? Ко всему прочему, назвать его именем Ташкентский международный аэропорт – это уже слишком», – цитирует Камола сообщил сайт Eltuz.com.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 25 января этого года подписал постановление об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, согласно которому имя первого главы государства будет присвоено ряду учреждений и объектов страны, такие как Ташкентский технический университету, автомобильный завод в Асаке, Дворец искусств в Фергане, международному аэропорт в Ташкенте и т.д.

Кроме того, согласно постановлению президента, в Узбекистане ежегодно будет проводиться празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти Первого президента.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной более 26 лет, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет в Ташкенте.