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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана назначил нового главу госконцерна «Туркменнефть»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Довлетдурды Хаджыева председателем государственного концерна «Туркменнефть», сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

«Хаджыев Довлетдурды Тачдурдыевич, занимавший ранее должность заместителя председателя Государственного концерна «Türkmennebit», назначен председателем Государственного концерна «Türkmennebit», - говорится в Указе.

В свою очередь, Шахым Абдрахманов назначен председателем государственной корпорации «Türkmengeologiýa».

Довлетмырата Бяшимова - генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (бывший Красноводский НПЗ).

Напомним, правительство Туркменистана после президентских выборов 12 февраля, согласно законодательству, ушло в отставку. Теперь переизбранный на третий президентский срок Гурбангулы Бердымухамедов должен в течение месяца сформировать новый кабинет министров Туркменистана.

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