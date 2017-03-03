Президент Туркменистана назначил нового главу госконцерна «Туркменнефть»

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- 14:52, 03 марта 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Довлетдурды Хаджыева председателем государственного концерна «Туркменнефть», сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
«Хаджыев Довлетдурды Тачдурдыевич, занимавший ранее должность заместителя председателя Государственного концерна «Türkmennebit», назначен председателем Государственного концерна «Türkmennebit», - говорится в Указе.
В свою очередь, Шахым Абдрахманов назначен председателем государственной корпорации «Türkmengeologiýa».
Довлетмырата Бяшимова - генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (бывший Красноводский НПЗ).
Напомним, правительство Туркменистана после президентских выборов 12 февраля, согласно законодательству, ушло в отставку. Теперь переизбранный на третий президентский срок Гурбангулы Бердымухамедов должен в течение месяца сформировать новый кабинет министров Туркменистана.