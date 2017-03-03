Казахстанские депутаты предлагают внести в Конституцию пункт о высшем образовании для кандидатов в президенты

CA-NEWS (KZ) - Депутат Мажилиса Парламента Бактыкожа Измухамбетов предложил внести в Конституцию обязательное наличие высшего образования в качестве требования для кандидатов в президенты Республики Казахстан, сообщают казахстанские сми.

"Немыслимо, что в статье 41 Конституции среди квалификационных требований для кандидатов на должность Ппезидента страны отсутствует требование о наличии высшего образования. Даже для самой низовой ступени государственной службы предусмотрено наличие высшего образования, а к кандидатам в президенты, управляющего страной, отсутствует. Поэтому есть конкретное предложение - внести в Конституцию в число основных требований для кандидатов в президенты обязательное наличие высшего образования", - сказал депутат Бактыкожа Измухамбетов в ходе совместного заседания палат Парламента.

Депутат подчеркнул, что это исключит возможные казусы в будущем. Предложение мажилисмена поддержал сенатор Серик Акылбай.

"Хотел бы поддержать инициативу моего коллеги, о внесении изменений и дополнений в пункт 2 статьи 4 Конституции в части дальнейшего законодательного регулирования выборов президента страны. Исходя из огромной важности института президента, для общества и государства Конституция страны и конституционный закон о выборах должны уделять значительное внимание требованиям и условиям, предъявляемым кандидатам на пост главы государства. В этой связи призываю своих коллег поддержать данную редакцию", - заявил депутат Акылбай.

Отметим, что сегодня Мажилис Парламента приступил к обсуждению законопроекта, предусматривающего внесение поправок в Конституцию. Эти поправки дают возможность президенту передать ряд своих функций Парламенту и Правительству. Также подразумевается усиление роли Парламента.



