За десять лет число таджикских студентов в китайских вузах выросло почти в 100 раз, - посол Таджикистана в КНР

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане неуклонно растет интерес к богатой китайской культуре и языку. За десять лет число таджикских студентов в китайских университетах выросло почти в 100 раз. На постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия. Об этом сообщил в интервью Синьхуанет посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода.

«Мы будем поддерживать эту тенденцию», - заявил дипломат.

Комментируя развитие двусторонних отношений за прошедший 2016 год, Давлатзода заявил, что в прошлом году между двумя странами активно продвигалось практическое сотрудничество.

За первые десять месяцев 2016 года торговый оборот между Таджикистаном и Китаем в стоимостном выражении превысил миллиард долларов. Китай стал одним из самых важных торговых партнеров Таджикистана и крупнейшим инвестором в таджикскую экономику, сообщил посол.

Среди главных сфер двустороннего инвестиционного сотрудничества дипломат назвал инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, горнорудную промышленность, коммуникации, строительные материалы и текстильную промышленность.

В 2016 году была завершена реализация таких важных совместных проектов, как ТЭЦ «Душанбе-2», прядильная фабрика «Чунтай», цементный завод «ХуаксинГаюр-Сугд Цемент», железнодорожный тоннель Вахдат-Яван и т. д.

«Эти проекты играют важную роль в реализации цели - превращения Таджикистана из аграрной в индустриально-аграрную страну», - сказал посол.

Потенциал таджикско-китайского торгово-экономического, научно-технического, культурного сотрудничества освоен далеко не в полном объеме. Есть немало возможностей его существенного наращивания и диверсификации, отмечает дипломат.

Для этого посол предложил смелее ломать изжившие себя стереотипы, искать, открывать и осваивать новые направления и горизонты - в инвестиционных проектах с активным привлечением частного бизнеса, расширением прямых и побратимских связей между регионами и городами.

«Рассчитываю, что совместными усилиями нам удастся предпринять дополнительные шаги, направленные на то, чтобы еще полнее раскрыть большой потенциал таджикско-китайских отношений в различных областях, придать новый импульс взаимодействию в торгово-экономической сфере, культурным и гуманитарным обменам», - заявил посол.

Дипломат выразил свою уверенность в том, что и в 2017 году таджикско-китайские отношения стратегического партнерства будут крепнуть и развиваться в интересах и во благо обоих государств.