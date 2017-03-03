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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан построит туристические махалли ради привлечения иностранцев
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан рассматривает возможности строительства специальных туристических махаллей для привлечения путешественников. Об этом изданию «Sputnik Узбекистан»рассказал источник в правительстве республики.

По его словам, места в таких районах сдадут в аренду фермерам и дехканам, которые будут принимать туристов в рамках этнографических и сельских туров. «[Махалли] будут создаваться в традиционной архитектуре с использованием современных строительных материалов», — подчеркнул он.

Кроме того, на территории фермерских хозяйств могут быть созданы агроэтнодеревни, где путешественники смогут попробовать традиционные узбекские блюда, угоститься сладостями и вином.

Отмечается, что все эти предложения планируется аккумулировать и разработать специальную госпрограмму по развитию агротуризма за два года. Уточняется, что реализация проектов позволит удовлетворить растущий спрос на путешествия в Узбекистан на международном рынке.

В начале января власти Узбекистана отменили решение о либерализации визового режима с 1 апреля 2017 года. Изначально планировалось, что с этого дня туристы из 27 стран, в том числе Австралии, Великобритании, Испании, Южной Кореи и Японии, смогут посещать республику без оформления дополнительных разрешений. Новой датой упрощения визовых требований названо 1 января 2021 года.

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