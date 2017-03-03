Центральная улица Ташкента получила имя Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Одну из центральных улиц столицы Узбекистана назвали в честь первого президента республики Ислама Каримова. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

25 января 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова и распорядился переименовать улицу "Узбекистан", соединяющую Мирабадский, Шайхантаурский, Юнусабадский, Яккасарайский и Чиланзарский районы в улицу имени Ислама Каримова.

"Основатель независимого государства, великий общественный и политический деятель, великий и любимый сын узбекского народа, первый президент Ислам Каримов своей многогранной политической деятельностью, благородными качествами оставил неизгладимый след в многовековой истории", - отмечается в сообщении администрации Ташкента.