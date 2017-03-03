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  3 марта 2017
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Назарбаев выразил соболезнования Петру Порошенко

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Украины Петру Порошенко,сообщает пресс-служба Акорды.

"Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате взрыва на шахте "Степная" во Львовской области", - сообщает пресс-служба президента.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.

Напомним, одиннадцать шахтеров погибли из-за взрыва метана на шахте "Степная" во Львовской области. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец.

По данным управления ГСЧС Украины, на момент происшествия в шахте находилось 172 горняка, из них 34 - на аварийном участке, сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили о гибели восьми горняков, шестеро с травмами подняли на поверхность. Судьба 20 человек остается неизвестной.

На Украине создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.

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