Уйгурские боевики из ИГИЛ угрожают Китаю вернуться на родину в новом видео

CA-NEWS (CA) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» из уйгурского этнического меньшинства Китая пообещали вернуться домой и «начать проливать реки крови», об этом сообщает France-Presse со ссылкой на международную организацию SITE Intelligence Group, исследующую активность исламистов в интернете.

В получасовом видео, опубликованном в понедельник, показана повседневная жизнь террористов из Китая, базирующихся в Ираке и на Ближнем Востоке. На видео также показаны мальчики практикующие боевые искусства. В конце видео боевик-уйгур угрожает Китаю, после чего убивает предполагаемого информатора.

«Вы народ Китая, который не понимает язык других людей. Мы придем к вам и прольем реки крови в качестве мести против угнетателей», - говорит он.

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Майкл Кларк, эксперт по Синьцзяню из Австралийского национального университета сообщил France-Presse, что видео стало «первой прямой угрозой» ИГИЛ против Китая. «Это первый раз, когда боевики, говорящие на уйгурском, присягают на верность ИГИЛ», - добавил он.

Китайский представитель Министерства иностранных дел Гэн Шуан сказал, что он не видел видео, но отметил, что «террористические силы в Восточном Туркестане создают серьезную угрозу для безопасности Китая».

Ранее, 28 февраля власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая провели масштабный военный парад парад в Урумчи, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов. По сообщению, более 10 тыс. вооруженных полицейских устроили массовый парад в столице Урумчи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные средства массовой информации КНР, расходы Синьцзяня на общественную безопасность подскочили на 19,3% в 2016 году и составили более чем 30 млрд. юаней ($4,37 млрд.).

Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан было убито 8 человек, пострадало 10, трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.