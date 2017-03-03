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  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Уйгурские боевики из ИГИЛ угрожают Китаю вернуться на родину в новом видео

CA-NEWS (CA) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» из уйгурского этнического меньшинства Китая пообещали вернуться домой и «начать проливать реки крови», об этом сообщает France-Presse со ссылкой на международную организацию SITE Intelligence Group, исследующую активность исламистов в интернете.

В получасовом видео, опубликованном в понедельник, показана повседневная жизнь террористов из Китая, базирующихся в Ираке и на Ближнем Востоке. На видео также показаны мальчики практикующие боевые искусства. В конце видео боевик-уйгур угрожает Китаю, после чего убивает предполагаемого информатора.

«Вы народ Китая, который не понимает язык других людей. Мы придем к вам и прольем реки крови в качестве мести против угнетателей», - говорит он.

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Майкл Кларк, эксперт по Синьцзяню из Австралийского национального университета сообщил France-Presse, что видео стало «первой прямой угрозой» ИГИЛ против Китая. «Это первый раз, когда боевики, говорящие на уйгурском, присягают на верность ИГИЛ», - добавил он.

Китайский представитель Министерства иностранных дел Гэн Шуан сказал, что он не видел видео, но отметил, что «террористические силы в Восточном Туркестане создают серьезную угрозу для безопасности Китая».

Ранее, 28 февраля власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая провели масштабный военный парад парад в Урумчи, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов. По сообщению, более 10 тыс. вооруженных полицейских устроили массовый парад в столице Урумчи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные средства массовой информации КНР,  расходы Синьцзяня на общественную безопасность подскочили на 19,3% в 2016 году и составили более чем 30 млрд. юаней ($4,37 млрд.).

Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан было убито 8 человек, пострадало 10, трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.

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Комментарии (1)
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karakolsan
17:15, 03 марта 2017
китайцев реками крови вряд ли напугаете, для них лям другой, пять, десять, ерунда...
кто есть кто
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Куданалиев Эмил Темирбекович
первый заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Жаныбеков Бапа Раевич
экс-аместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
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