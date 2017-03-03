РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Страны СНГ могут получить взаимный доступ к госзакупкам, - «Ъ»

CA-NEWS (TM) - Страны СНГ могут получить взаимный доступ к госзакупкам в рамках единой зоны свободной торговли, как сообщает «Коммерсантъ» правительство России одобрила ратификацию необходимого для этого протокола. Документ предполагает переход на электронный формат закупок уже в 2018 году — хотя для этого придется принять законопроект об электронных закупках в ближайшие два месяца.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации протокола о правилах и процедурах регулирования сферы госзакупок между государствами СНГ, сообщила «Ъ» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Их, напомним, связывает договор о зоне свободной торговли (ЗСТ СНГ) от 18 октября 2011 года, который должен предоставить взаимный доступ к госзакупкам странам союза. В соглашении о создании ЗСТ, подписанном пять лет назад, указывалось, что в течение трех месяцев стороны начнут переговоры по обеспечению доступа к госзакупкам. Они должны были завершиться в течение трех лет — однако фактически протокол был подписан лишь в июне 2016 года премьер-министрами России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстан, Молдавии, Таджикистана и вице-премьерами Азербайджана, Армении, Туркмении и Узбекистана (представитель Украины не участвовал в заседании).

В документе указано, что законодательство стран-участниц надлежит привести в соответствие с положениями протокола до 1 января 2018 года. В частности, к этому времени стороны должны будут обеспечить переход на электронный формат закупок (в том числе подачи заявок, подведения итогов и заключения контракта). На втором этапе (до 1 января 2019 года) уже будут внедряться технологии, обеспечивающие открытость и прозрачность закупок и совместимость технологических платформ. В частности, каждая сторона должна выбрать площадки, через которые будут осуществляться закупки, запустить единый веб-портал для публикации данных о госзаказе, а также публиковать реестры недобросовестных поставщиков. Документ не будет распространяться на закупки центральных банков и контракты, которые составляют гостайну. Установлены и ограничения на обеспечение заявки (не более 5% начальной цены контракта) и исполнение контракта (не более 30%).

В России, впрочем, в настоящее время в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) полностью в электронной форме реализована только одна закупочная процедура — электронный аукцион. В начале текущего года правительство внесло в Госдуму поправки к 44-ФЗ о полномасштабном переводе закупочных процедур в электронную форму. По словам источника «Ъ» в Белом доме, «если обеспечить принятие законопроекта об электронных процедурах по 44-ФЗ в марте-апреле, то сроки реальны, но если протянем время до мая и позже, то выполнить требования вряд ли получится».

Заметим, фактически единый порядок доступа к госзакупкам пока не реализован и в рамках Евразийского экономического союза. «Вряд ли подписание протокола сильно изменит ситуацию с госзакупками. Хотя это большой рынок — только в ЕАЭС порядка $300 млрд, на нем действуют многочисленные административные барьеры», - отмечает замглавы Центра интеграционных исследований ЕАБР Михаил Демиденко. К тому же, по его словам, недостаточно выравнять законодательство - «необходимо унифицировать технологическую составляющую: создать единые реестры поставщиков, ввести цифровую подпись, но даже в ЕАЭС эта работа до сих пор не завершена».

Директор Института госзакупок Андрей Храмкин полагает, что исполнение всех перечисленных пунктов вполне реально и выполнимо, так как технические возможности для этого уже есть. «Вопрос упирается в политическую волю на уровне руководства государств — при ее наличии сроки вполне достаточные». Эксперт напоминает, что ранее РФ и Белоруссия уже организовали взаимное признание электронных цифровых подписей, необходимых для участия в закупках.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Balta777
17:22, 03 марта 2017
Гос закупка бред ! Только знакомые получают заказ а потом делится 50/50
кто есть кто
Абдразаков Салмоорбек Кубатович
директор Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС ПКР
Мукашев Данияр Муратбекович
посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×