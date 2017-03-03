Страны СНГ могут получить взаимный доступ к госзакупкам, - «Ъ»

CA-NEWS (TM) - Страны СНГ могут получить взаимный доступ к госзакупкам в рамках единой зоны свободной торговли, как сообщает «Коммерсантъ» правительство России одобрила ратификацию необходимого для этого протокола. Документ предполагает переход на электронный формат закупок уже в 2018 году — хотя для этого придется принять законопроект об электронных закупках в ближайшие два месяца.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации протокола о правилах и процедурах регулирования сферы госзакупок между государствами СНГ, сообщила «Ъ» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Их, напомним, связывает договор о зоне свободной торговли (ЗСТ СНГ) от 18 октября 2011 года, который должен предоставить взаимный доступ к госзакупкам странам союза. В соглашении о создании ЗСТ, подписанном пять лет назад, указывалось, что в течение трех месяцев стороны начнут переговоры по обеспечению доступа к госзакупкам. Они должны были завершиться в течение трех лет — однако фактически протокол был подписан лишь в июне 2016 года премьер-министрами России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстан, Молдавии, Таджикистана и вице-премьерами Азербайджана, Армении, Туркмении и Узбекистана (представитель Украины не участвовал в заседании).

В документе указано, что законодательство стран-участниц надлежит привести в соответствие с положениями протокола до 1 января 2018 года. В частности, к этому времени стороны должны будут обеспечить переход на электронный формат закупок (в том числе подачи заявок, подведения итогов и заключения контракта). На втором этапе (до 1 января 2019 года) уже будут внедряться технологии, обеспечивающие открытость и прозрачность закупок и совместимость технологических платформ. В частности, каждая сторона должна выбрать площадки, через которые будут осуществляться закупки, запустить единый веб-портал для публикации данных о госзаказе, а также публиковать реестры недобросовестных поставщиков. Документ не будет распространяться на закупки центральных банков и контракты, которые составляют гостайну. Установлены и ограничения на обеспечение заявки (не более 5% начальной цены контракта) и исполнение контракта (не более 30%).

В России, впрочем, в настоящее время в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) полностью в электронной форме реализована только одна закупочная процедура — электронный аукцион. В начале текущего года правительство внесло в Госдуму поправки к 44-ФЗ о полномасштабном переводе закупочных процедур в электронную форму. По словам источника «Ъ» в Белом доме, «если обеспечить принятие законопроекта об электронных процедурах по 44-ФЗ в марте-апреле, то сроки реальны, но если протянем время до мая и позже, то выполнить требования вряд ли получится».

Заметим, фактически единый порядок доступа к госзакупкам пока не реализован и в рамках Евразийского экономического союза. «Вряд ли подписание протокола сильно изменит ситуацию с госзакупками. Хотя это большой рынок — только в ЕАЭС порядка $300 млрд, на нем действуют многочисленные административные барьеры», - отмечает замглавы Центра интеграционных исследований ЕАБР Михаил Демиденко. К тому же, по его словам, недостаточно выравнять законодательство - «необходимо унифицировать технологическую составляющую: создать единые реестры поставщиков, ввести цифровую подпись, но даже в ЕАЭС эта работа до сих пор не завершена».

Директор Института госзакупок Андрей Храмкин полагает, что исполнение всех перечисленных пунктов вполне реально и выполнимо, так как технические возможности для этого уже есть. «Вопрос упирается в политическую волю на уровне руководства государств — при ее наличии сроки вполне достаточные». Эксперт напоминает, что ранее РФ и Белоруссия уже организовали взаимное признание электронных цифровых подписей, необходимых для участия в закупках.