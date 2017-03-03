Таджикистан будет стимулировать процесс привлечения китайских компаний - посол РТ в Китае

- Таджикистан готов поддерживать благоприятный инвестиционный климат и продолжить стимулировать процесс привлечения китайских компаний в Таджикистан. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода.

Дипломат отметил, что среди ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана Китай занимает прочное лидирующее положение, а по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику является крупнейшим инвестором.

По его словам, в настоящее время Китай инвестирует в другие страны, учреждает за рубежом предприятия на китайском капитале, что создает новые рабочие места и увеличивает местные налоговые поступления.

"Китай делает так, что мир тоже пользуется результатами китайского развития", - сказал посол.

Таджикистан полностью поддерживает проекты, относящиеся к инициативе "Экономического пояса Шелкового пути", и для ее развития начал вносить свой масштабный вклад, говорит дипломат.

Он отметил, что особое значение в этом процессе приобретает региональное сотрудничество в таких сферах, как решение региональных транзитных проблем и решение вопроса выхода из коммуникационного тупика, развитие региональной торговли и упрощение торговых процедур, так как они влияют на экономическое, социальное и инвестиционное развитие двух стран.

"Мы уверены, что данная концепция будет содействовать экономическому и социальному развитию, политической стабильности и в конечном итоге прогрессу, процветанию и миру во всех странах, расположенных вдоль Шелкового пути", - сказал посол.