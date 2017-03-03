Таджикистан будет стимулировать процесс привлечения китайских компаний - посол РТ в Китае

- Таджикистан, политика
- 17:53, 03 марта 2017
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Дипломат отметил, что среди ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана Китай занимает прочное лидирующее положение, а по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику является крупнейшим инвестором.
По его словам, в настоящее время Китай инвестирует в другие страны, учреждает за рубежом предприятия на китайском капитале, что создает новые рабочие места и увеличивает местные налоговые поступления.
"Китай делает так, что мир тоже пользуется результатами китайского развития", - сказал посол.
Таджикистан полностью поддерживает проекты, относящиеся к инициативе "Экономического пояса Шелкового пути", и для ее развития начал вносить свой масштабный вклад, говорит дипломат.
Он отметил, что особое значение в этом процессе приобретает региональное сотрудничество в таких сферах, как решение региональных транзитных проблем и решение вопроса выхода из коммуникационного тупика, развитие региональной торговли и упрощение торговых процедур, так как они влияют на экономическое, социальное и инвестиционное развитие двух стран.
"Мы уверены, что данная концепция будет содействовать экономическому и социальному развитию, политической стабильности и в конечном итоге прогрессу, процветанию и миру во всех странах, расположенных вдоль Шелкового пути", - сказал посол.