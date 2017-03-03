РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Таджикистан будет стимулировать процесс привлечения китайских компаний - посол РТ в Китае
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан готов поддерживать благоприятный инвестиционный климат и продолжить стимулировать процесс привлечения китайских компаний в Таджикистан. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода.

Дипломат отметил, что среди ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана Китай занимает прочное лидирующее положение, а по привлечению предпринимательского капитала в таджикскую экономику является крупнейшим инвестором.

По его словам, в настоящее время Китай инвестирует в другие страны, учреждает за рубежом предприятия на китайском капитале, что создает новые рабочие места и увеличивает местные налоговые поступления.

"Китай делает так, что мир тоже пользуется результатами китайского развития", - сказал посол.

Таджикистан полностью поддерживает проекты, относящиеся к инициативе "Экономического пояса Шелкового пути", и для ее развития начал вносить свой масштабный вклад, говорит дипломат.

Он отметил, что особое значение в этом процессе приобретает региональное сотрудничество в таких сферах, как решение региональных транзитных проблем и решение вопроса выхода из коммуникационного тупика, развитие региональной торговли и упрощение торговых процедур, так как они влияют на экономическое, социальное и инвестиционное развитие двух стран.

"Мы уверены, что данная концепция будет содействовать экономическому и социальному развитию, политической стабильности и в конечном итоге прогрессу, процветанию и миру во всех странах, расположенных вдоль Шелкового пути", - сказал посол.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдразаков Салмоорбек Кубатович
директор Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС ПКР
Мукашев Данияр Муратбекович
посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×