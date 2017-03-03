ООН выразило готовность помочь странам Центральной Азии найти решение региональных проблем, в том числе связанных с водными ресурсами

CA-NEWS (UZ) - ООН готова помочь странам Центральной Азии найти взаимоприемлемое решение региональных проблем, в том числе связанных с совместным использованием трансграничных водных ресурсов. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча, который находится с трехдневным визитом в Узбекистане.

Как сообщает Центра новостей ООН, находясь в стране с трехдневным визитом, который начался в среду, Мирослав Йенча встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, первым заместителем спикера сената Содиком Сафоевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым,а также с директором Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничеств Евгением Сысоевым.

В Ташкенте Мирослав Йенча передал президенту и узбекскому народу поздравления Генерального секретаря Антониу Гутерриша по случаю 25-й годовщины членства страны в ООН. Он приветствовал инициативы нового руководства Узбекистана, в том числе по продвижению устойчивого развития и налаживанию добрососедских отношений.

Президент Узбекистана, со своей стороны, заявил, что сохранение и укрепление стабильности в Центральной Азии, превращение ее в зону безопасности и устойчивого развития обозначены в числе приоритетных задач в Концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана.

«Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - сказал президент Мирзиёев.

Представитель ООН приветствовал провозглашение в Узбекистане 2017 года годом «диалога с народом и интересов человека и подчеркнул, что права человека» являются важным фактором обеспечения долгосрочного и прочного мира и стабильности.

Мирослава Йенчу в поездке в Узбекистан сопровождал Специальный представитель Генерального секретаря в Центральной Азии и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драганов.

Напомним, 25 лет назад - 2 марта 1992 года - над штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг независимого Узбекистана.