Washington Post узнала о сокращении Трампом затрат на экологию

- Белый дом может на 17% сократить финансирование агентств, которые изучают проблемы изменения климата, узнала Washington Post. Будет сокращен и бюджет Министерства торговли США

Администрация президента США может сократить на 17% траты на федеральные агентства, занимающиеся проблемой изменения климата. Это приведет в резкому снижению финансирования научных исследований и спутниковых программ, сообщает Washington Post со ссылкой на служебную записку, подготовленную Белым домом.

​Речь идет о Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое, в свою очередь, финансирует, в том числе, управление прибрежными зонами и исследования устьев рек. При этом управление океанических и атмосферных исследований может потерять $126 млн (или 26%) своих поступлений, а отдел спутниковых исследований — $513 млн (22%) от их нынешних показателей.

NOAA является частью Министерства торговли, бюджет которого также будет в целом сокращен на 18%.

При этом Административно-бюджетное управление при администрации президента попросило министерство торговли оценить, во сколько обойдется бюджету увольнение сотрудников агентств при одновременном повышении на 1,8% зарплат оставшимся работникам

Представитель министерства торговли США отказался от комментариев изданию. Источник из Белого дома, который говорил на условиях анонимности, заявил, что этот проект только обсуждается. Он предостерег от конкретных цифр. ​

Президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом на пост главы государства, критиковал финансирование проектов, нацеленных на исследования изменения климата. Он также обещал отменить Парижское соглашение по климату в случае победы. Трамп называл теорию об изменении климата «аферой», которую, по его мнению, разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность. ​

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп решил не подписывать указ о выходе из Парижского соглашения из-за своей дочери Иванки. По данным издания, ей вместе с мужем Джаредом Кушнером удалось убедить американского президента, что проблемы изменения климата и экологии должны быть среди приоритетных направлений для Белого дома, передает РБК.