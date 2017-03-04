Семья из четырех человек, включая двух малолетних детей, убита в Туве

- Следственные органы Следственного комитета РФ по Туве возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек, в том числе двух детей, сообщает в субботу Следственное управление СКР по республике.

"В 01:30 по местному времени в субботу в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района республики поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара тел четырех местных жителей: родителей и двух малолетних детей в подъезде и квартире многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего).

Установлено, что убитые 35-летние супруги и их дети 4 и 6 лет были обнаружены в квартире в одном из домов в городе Ак-Довурак, где они проживали. На телах супругов - множественные ножевые ранения, дети были утоплены.

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, говорится в сообщении.

На месте происшествия в целях оперативного расследования уголовного дела работает следственно-оперативная группа из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов, а также сотрудников МВД по республике.