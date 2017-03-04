Эрдоган назвал "немецким шпионом" задержанного в Турции журналиста Welt

- Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что задержанный в Турции корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджель является "немецким шпионом". Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse.

Эрдоган также выступил с критикой в адрес правительства ФРГ. Немецкие власти, вероятно, должны "предстать перед судом, поскольку они помогают террористам и дают им приют", заявил Эрдоган в своей речи, осудив недавнее решение немецких властей отменить мероприятие с участием турецких министров в Германии.

17 февраля стало известно, что 43-летний Юджель был задержан турецкой полицией по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Незадолго до этого он работал над темой хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. На данный момент журналист находится в СИЗО.

Накануне в Гаггенау было отменено мероприятие, на котором в числе прочих должен был выступить с речью министр юстиции Турции Бекир Боздаг. В ответ турецкий МИД вызвал посла ФРГ в Анкаре.

По версии СМИ, Боздаг планировал агитировать проживающих в ФРГ соотечественников поддержать на предстоящем референдуме поправки в конституцию Турции, которые расширяют полномочия главы государства.