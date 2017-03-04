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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана 6-7 марта посетит Туркменистан
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6-7 марта 2017 года совершит государственный визит в Туркменистан.

Глава Узбекистана посетит Туркменистан по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщила пресс-служба президента РУз.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений. Они также обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

По итогам переговоров Узбекистан и Туркменистан подпишут договор о стратегическом партнерстве.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов по развитию сотрудничества в разных сферах.

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