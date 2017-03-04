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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял президента Азиатского банка развития

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 марта принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао, находящегося в стране с визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития и повышения эффективности практического взаимодействия в рамках совместной программы сотрудничества на 2017-2019 годы.

Отмечена важность продвижения приоритетных проектов, направленных на повышение уровня жизни населения, особенно в сельской местности, поддержку субъектов предпринимательства, модернизацию аграрного сектора, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики, внедрение энергоэффективных технологий и других.

Президент АБР выразил искреннюю признательность президенту за теплый прием и поддержку вопросов укрепления двусторонних партнерских отношений, заверил о готовности Азиатского банка развития к углублению полномасштабного сотрудничества с Узбекистаном.

По итогам встреч делегации АБР в министерствах и ведомствах Узбекистана были подписаны соглашения по реализации 4 проектов в сферах малого бизнеса, плодоовощеводства, развития системы водоснабжения и автодорожной инфраструктуры с привлечением финансирования банка на $573 миллионов.

В ходе своего пребывания в Узбекистане Такехико Накао также посетил Самаркандскую, Бухарскую и Ташкентскую области, где ознакомился с результатами реализации инвестиционных проектов с участием Азиатского банка развития.

В настоящее время портфель плодотворного сотрудничества включает 59 проектов общей стоимостью свыше $14 миллиардов, в рамках которых привлечено финансирование банка более чем на $6 миллиардов.

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