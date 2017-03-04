Парламент Казахстана согласился изменить конституцию

- Парламент Казахстана согласился с предложенными президентом Нурсултаном Назарбаевым поправками в конституцию. Как же изменится Основной закон страны, и что думают об этом эксперты, рассказывается в материале "Немецкой волны" (DW).

3 марта депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном пленарном заседании в Астане приняли в первом чтении поправки в конституцию, предложенные президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Впервые о возможном внесении поправок в конституцию с целью уменьшения полномочий главы государства заявил сам Нурсултан Назарбаев, возглавляющий Казахстан с июня 1989 года. Его поручение начать работы по перераспределению полномочий между президентом, правительством и парламентом появилось в декабре 2016 года.

11 января 2017 года была создана рабочая группа под руководством главы президентской администрации Адильбека Джаксыбекова. А 25 января Нурсултан Назарбаев, появившись в эфире всех без исключения республиканских телеканалов, в своем специальном обращении к населению страны объявил о начале "всенародного обсуждения" предлагаемых им поправок в конституцию страны.

Всенародное обсуждение

По информации комиссии Джаксыбекова, в течение отведенного на обсуждение месяца в их адрес поступило 6 тысяч предложений по 63 из 98 статей Основного закона страны. Среди них были и предложения по переходу к парламентской форме правления.

"Некоторые предлагают изменить порядок формирования парламента, в частности, избирать депутатов мажилиса по одномандатным округам, либо даже преобразовать парламент в однопалатный. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу, ограничив возможность баллотироваться более одного раза, повысив возрастной ценз для мажилисменов и сенаторов. Предложения по статусу и деятельности правительства в основном касались усиления его подотчетности парламенту, речь идет об обязательном согласовании с мажилисом и сенатом состава правительства", - рассказал Джаксыбеков на заседании рабочей комиссии, состоявшейся 1 марта.

При этом он заметил, что были предложения отказаться от инициированного Назарбаевым внесения изменений в 26-ю статью конституции страны, в соответствии с которой право на любую приобретенную законным путем частную собственность получали не только казахстанцы, но и граждане других стран, подразумеваемые под словом "каждый".

Статья преткновения

Как раз слово "каждый" особенно возмутило значительную часть общественности Казахстана. Дело в том, что немало казахстанцев заподозрили, что именно ради 26-й статьи Назарбаевым и были инициированы поправки в Конституцию РК, чтобы в итоге разрешить вопрос продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, из-за чего весной 2016 года по всей стране прокатились акции протеста.

Другое дело, что Нурсултан Назарбаев сумел преодолеть назревающий конфликт с общественностью страны, предложив по итогам общенародного обсуждения пока отказаться от внесения "скандальных" поправок в 26-ю статью конституции.

Политолог Султанбек Султангалиев в комментарии DW в целом позитивно оценил прошедшее обсуждение изменений в Основной закон страны. "Безусловно, обсуждение конституционных поправок, которое велось через официальные мероприятия и в социальных сетях дало свои результаты: исполнительная власть, наконец-то, узнала мнение общества. Ведь заявление президента показывает, что мнение и народа, и экспертного сообщества было принято во внимание", - отметил Султангалиев.

В то же время политолог не сомневается, что поправки носят косметический характер, не меняющей по своей сути существующую политическую систему в стране. "Да, были сделаны робкие шаги в сторону демократизации. Но они, на мой взгляд, запоздали лет на десять. По своей сути система не изменилась", - заметил казахстанский политолог, оценив предложенные Нурсултаном Назарбаевым поправки.

Что изменили в Конституции Казахстана

В рамках изменений, вносимых в конституцию, утверждать государственные программы, принимать решения о единой системе финансирования и оплате труда всех государственных служащих вместо президента будет правительство страны, которое станет намного компактнее. Ради этого будут упразднены все госструктуры, официально не входящие в его состав.

Астана

Астана

От президента к главе правительства переходят полномочия по формированию кабинета министров. Правда, с небольшой припиской - "по согласованию с главой государства", у которого остается исключительное право назначать министров обороны и иностранных дел. По согласованию с президентом правительство сможет распускать представительные органы на местах (маслихаты), но при этом, не имея возможности смещать со своих постов акимов (губернаторов) областей и городов республиканского значения - Астаны и Алма-Аты. Как и ранее их судьба остается в руках президента страны.

Больше полномочий получает и парламент Казахстана. В соответствии с поправками, инициированными Нурсултаном Назарбаевым, депутатский корпус будет утверждать состав правительства, которое будет формироваться из членов победившей на парламентских выборах партии.

Кроме того, добавляется норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не перед вновь избранным президентом страны. Соответственно премьер-министр Казахстана будет отчитываться о проделанной работе своего кабинета не только перед главой государства, но и перед депутатами нижней палаты парламента. Вместе с тем депутатский корпус без согласования с президентом не сможет отправить в отставку не только правительство в целом, но и отдельных министров. Аналогичная история и с принятием законов, где последнее слово по-прежнему остается за президентом страны.

Не перераспределение, а разделение

Внесенные изменения в 23 статьи Конституции Казахстана и в 35 законов страны, по мнению известного в Казахстане оппозиционного политика и журналиста Гульжан Ергалиевой, не являются перераспределением полномочий: "На самом деле это разделение власти между претендентами и своего рода гарантии Елбасы (в переводе с казахского - "Лидер нации" - Ред.). Они пытаются закрепить за кланами сферы влияния и экономику, чтобы потом не драться, когда Назарбаев уйдет. Впрочем, эта процедура не означает его скорого ухода со своей должности. Во всяком случае, до 2020 года, когда должны пройти президентские выборы".

Гульжан Ергалиева в интервью DW подчеркивает, что "все это - лишь попытка устроить такую систему, чтобы дать немного власти тем, кто на нее сильно претендует. В противном случае эти люди могут отобрать у него власть любыми, не обязательно революционными способами, а интригами, компроматами, ультиматумами, а также давлением извне".

Через призму готовящегося ухода Назарбаева с президентского поста предлагает смотреть на внесенные парламентом страны поправки в конституцию и политолог Султанбек Султангалиев, отметивший, что нынешнее переформатирование Основного закона страны в первую очередь предполагает неизбежный самороспуск нижней палаты парламента и проведение новых досрочных выборов.

"Я считаю, что очередные внеочередные парламентские выборы будут объявлены в первой половине 2017 года", - отметил в комментарии DW политолог Султанбек Султангалиев. По его мнению, в текущий транзитный период этот шаг по переформатированию персонального состава парламента, где отражались бы интересы всех существующий в стране элит, выглядит логичным для "Ак-Орды".