Предпринимательница из Душанбе жестоко убита в Варзобе (фото)

- Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает о раскрытии убийства 52-летней предпринимательницы, жительницы города Душанбе.

2 марта примерно в 13 часов на территории кладбища кишлака Дурманбулок джамоата Лучоб Варзобского района в салоне автомашины марки «Лексус-РХ-350» было обнаружено тело 52-летней жительницы столицы с признаками насильственной смерти, передает АП.

Как сообщается на сайте МВД, на теле женщины были обнаружены колото-резаные ранения, свидетельствующие, что предпринимательница была убита.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства был задержан 23-летний житель района Восе, студент одного из столичных вузов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Между тем, как сообщает портал Akhbor.com, убитая женщина занималась продажей золота в 82 микрорайоне. По их данным, в машине, где было обнаружено тело женщины, было много золота, которое она собиралась продать человеку, заманившему ее.

По данным Akhbor.com, похищение предпринимательницы попало на камеру видеонаблюдения.

Два года назад также жестокого была убита дочь этой женщины. Преступника так и не нашли.