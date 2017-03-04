Президент Украины Пётр Порошенко заявил о признании парламентом Португалии голодомора геноцидом

- Парламент Португалии признал массовый голод на территории Украинской ССР в 1930-х годах геноцидом украинского народа. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«В течение последних лет уже десятки стран мира официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид», — написал он. Порошенко поблагодарил португальский парламент за это решение и отметил, что «важно, чтобы эту правду знали не только мы, но и во всем мире».

Как сообщает португальское издание Noticias ao minuto, с предложением о признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом выступила Социал-демократическая партия (СДП). Как заявили авторы инициативы, «геноцид» стал следствием «тоталитарного коммунистического режима Сталина, который был причиной смерти около семи миллионов украинских граждан».

СДП осудила «любые формы тоталитаризма и все проявления нарушений и преступлений против человечества, таких как совершенных в 1930-е годы на Украине», передает РБК.

В своей речи депутат от социалистической партии Эурику Бриллиано Диус заявил, что не ставит нацизм наравне с коммунизмом, и сказал, что их нельзя сравнивать.

Против данной инициативы проголосовали депутаты от Португальской коммунистической партии. Ее представитель Антониу Филипе заявил, что жертвами голодомора стали не только украинцы, но жители России и Польши.

В ноябре 2014 года занимавший тогда должность главы Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко предложил ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора по аналогии с Израилем, который ввел наказание за отрицание холокоста.

В России в июне 2014 года уполномоченный по правам человека Элла Памфилова заявляла, что имеет место быть «желание и попытки спекулировать, создавать прецедент ложного геноцида там, где его нет». Говоря о Голодоморе, она отметила, что жертвами голода стали не только жители Украины, но и представители других народов.

В 2006 году Верховная Рада признала голодомор актом геноцида украинского народа. Председатель Украинского института национальной памяти Игорь Юхновский заявлял, что жертвами голодомора 1932-1933 года стали не менее восьми миллионов человек. По его словам, в 1926 году согласно данным переписи в Украинской СССР проживали 31 млн человек, а в 1939 году — 28 млн.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ba4a9d9a79478246c2b2af

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ba4a9d9a79478246c2b2af