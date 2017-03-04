ЕС настаивает на освобождении туркменского журналиста Непескулиева

- 2 марта Европейский Союз на заседании Постоянного Совета ОБСЕ сделал заявление, касающееся независимого журналиста, внештатного корреспондента Радио «Азатлык» — Туркменской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Сапармамеда Непескулиева, приговоренного в Туркменистане к трем годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению.

Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья осужденного, уже почти 20 месяцев находящегося в местах лишения свободы, и потребовал от туркменских властей его немедленного освобождения, сообщает Гундогар.

«Мы призываем Туркменистан полностью выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства, относящиеся к свободе выражения мнений и связанной с ней свободе СМИ. Важным шагом в этом отношении было бы прекращение уголовного преследования лиц, выражающих отличающуюся от официальной точку зрения», — говорится в заявление ЕС.

При этом в заявлении подчеркивается, что Европейский Союз, рассматривая Туркменистан как своего ключевого партнера в регионе Центральной Азии, выражает готовность продолжать диалог с Туркменистаном, включая обсуждение вопросов, связанных с правами человека.