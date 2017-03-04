ЕС настаивает на освобождении туркменского журналиста Непескулиева

- Туркменистан, общество
- 13:56, 04 марта 2017
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Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья осужденного, уже почти 20 месяцев находящегося в местах лишения свободы, и потребовал от туркменских властей его немедленного освобождения, сообщает Гундогар.
«Мы призываем Туркменистан полностью выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства, относящиеся к свободе выражения мнений и связанной с ней свободе СМИ. Важным шагом в этом отношении было бы прекращение уголовного преследования лиц, выражающих отличающуюся от официальной точку зрения», — говорится в заявление ЕС.
При этом в заявлении подчеркивается, что Европейский Союз, рассматривая Туркменистан как своего ключевого партнера в регионе Центральной Азии, выражает готовность продолжать диалог с Туркменистаном, включая обсуждение вопросов, связанных с правами человека.