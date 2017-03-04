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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС настаивает на освобождении туркменского журналиста Непескулиева
CA-NEWS (TM) - 2 марта Европейский Союз на заседании Постоянного Совета ОБСЕ сделал заявление, касающееся независимого журналиста, внештатного корреспондента Радио «Азатлык» — Туркменской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Сапармамеда Непескулиева, приговоренного в Туркменистане к трем годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению.

Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья осужденного, уже почти 20 месяцев находящегося в местах лишения свободы, и потребовал от туркменских властей его немедленного освобождения, сообщает Гундогар.

«Мы призываем Туркменистан полностью выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства, относящиеся к свободе выражения мнений и связанной с ней свободе СМИ. Важным шагом в этом отношении было бы прекращение уголовного преследования лиц, выражающих отличающуюся от официальной точку зрения», — говорится в заявление ЕС.

При этом в заявлении подчеркивается, что Европейский Союз, рассматривая Туркменистан как своего ключевого партнера в регионе Центральной Азии, выражает готовность продолжать диалог с Туркменистаном, включая обсуждение вопросов, связанных с правами человека.

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директор Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС ПКР
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посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
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заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
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